Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объяснил своё решение завершить спортивную карьеру.

«Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Он отметил, что предлагал UFC своё видение выхода из сложившейся ситуации.

«Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Я изложил свой план выхода из ситуации, но они отвергают все мои предложения, чтобы показать какую-то силу. Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение», — добавил ирландец.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. 7 июня он в третий раз заявил о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.