Мальчик-лунатик выпал из окна шестого этажа и выжил

В Зеленограде 10-летний ребенок, страдающий лунатизмом, выпал из окна квартиры на шестом этаже и выжил. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел днем в субботу, 24 мая, около 14:00. В это время вся семья находилась в комнате. В какой-то момент мальчик встал и направился в сторону кухни. При этом отец ребенка подумал, что он хочет проведать кролика, который живет на кухне в клетке.

Спустя некоторое время в дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина. Как оказалось, он проходил мимо дома и увидел, как из окна на шестом этаже выпал ребенок, и смог вычислить квартиру, где он проживал, чтобы сообщить об этом его родным.

Мальчик упал на куст, который смягчил падение. После этого его госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии. По словам его отца, мальчик с детства страдает лунатизмом и периодически не отзывается на имя, причем в последние дни его болезнь обострилась.

В начале мая двое детей выпали из окна квартиры на улице Талалихина в Москве и разбились насмерть. Отмечалось, что происшествие случилось, когда мальчики находились дома с матерью. Погибшим было восемь и одиннадцать лет.

Источник: Лента.Ру