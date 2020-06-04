Малкин оценил хоккейные навыки Дзюбы

Ранее Александр Кержаков и Дзюба пошутили друг над другом в Instagram.

Дзюба опубликовал в Instagram видео своей хоккейной тренировки, произнеся на ролике: «Малкин, Овечкин, Радулов, Ковальчук, я иду за вами! Скорей бы НХЛ вернулась».

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин отреагировал на игру в хоккей футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

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