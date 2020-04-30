Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

30 апреля 2020     20
Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

14:30

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов от имени своего клиента заявил, что футболист готов самолично компенсировать издержки за ремонт автомобиля телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

РИА Новости

«Ещё в ходе предварительного следствия, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей по делу, в декабре 2018 года со стороны Мамаева был осуществлён именной денежный перевод на сумму 200 тыс. рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чём Ушакова была официально уведомлена через следователя и своего представителя. Но такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам она не воспользовалась. Мамаев подтверждает, что и в настоящее время готов единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», — цитирует заявление адвоката «Спорт-Экспресс».

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.

Ранее телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева.

Источник: Россия Сегодня

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