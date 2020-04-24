Манёвры прикрытия: с чем может быть связан обмен угрозами между США и Ираном

Иранский МИД выразил протест США в связи с заявлением Дональда Трампа о готовности американских ВМС атаковать иранские корабли. Тегеран призвал Вашингтон соблюдать международные законы и пообещал дать пропорциональный ответ на любые угрозы своим судам. Ранее глава Белого дома заявил, что отдал приказ уничтожать военные катера Ирана, если они будут мешать действиям ВМС США. Так он отреагировал на информацию о том, что иранские суда якобы осуществляли опасные манёвры вблизи американских кораблей в Персидском заливе. По мнению экспертов, власти США сознательно нагнетают напряжённость в отношениях с Тегераном, пытаясь таким образом повысить рейтинг президента на фоне неблагоприятной экономической ситуации.

МИД Ирана выразил протест Вашингтону в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о готовности американских ВМС в случае необходимости атаковать иранские корабли. Об этом сообщил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Тегеран указал на необходимость соблюдать международные правила безопасности и свободы судоходства всеми сторонами и пообещал «пропорционально реагировать на любые угрозы и незаконные действия в Персидском и Оманском заливах».

«Исламская Республика Иран осуждает угрозы и провокационные замечания, произнесённые вчера президентом США Трампом, и рекомендует ему отказаться от авантюризма и поиска виноватых и использовать свой военный флот в своей стране, чтобы помочь сдержать и взять под контроль распространение коронавируса, охватившего регион и весь мир», — заявили в иранском МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ ВМС уничтожать иранские военные корабли, если те будут преследовать американские суда.

Официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Мусави AFP © Atta Kenare

«Я дал указание ВМС уничтожать любые иранские военные катера, создающие препятствия американским судам на море», — написал политик в Twitter.

Поводом для такого заявления стало сообщение пресс-службы базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершили опасные манёвры рядом с американскими боевыми судами в Персидском заливе.

Комментируя угрозу, прозвучавшую со стороны главы Белого дома, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что число заболевших коронавирусной инфекцией американских военнослужащих превышает 5 тыс.

The US military is hit by over 5000 #covid19 infections. @realdonaldtrump should attend to their needs, not engage in threats cheered on by Saddam’s terrorists. Also, US forces have no business 7,000 miles away from home, provoking our sailors off our OWN Persian Gulf shores. pic.twitter.com/7CjzabkyVK — Javad Zarif (@JZarif) April 23, 2020

«Президенту Трампу стоит уделить внимание их нуждам, а не выступать с угрозами под одобрительные возгласы террористов Саддама. Кстати, американским силам нечего делать в 7000 миль от дома, где они провоцируют наших моряков у нашего побережья», — написал Зариф.

В свою очередь, командующий КСИР Хосейн Салами заявил, что иранские военные могут обстрелять американские корабли, если они будут угрожать безопасности военных или гражданских судов.

Нефть и космос

Отметим, что после обмена угрозами между Вашингтоном и Тегераном произошло повышение цены на нефть. Так, 23 апреля цена фьючерсов на чёрное золото выросла на 4—5%.

Обрушение нефтяных расценок ранее поставило под удар американскую нефтедобывающую отрасль. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти и лично Дональд Трамп делают всё возможное для стабилизации ситуации и сохранения потенциала Америки в области добычи энергоресурсов.

Эксперты не исключают, что словесный выпад Трампа в адрес Ирана мог быть частью этих усилий, особенно если учесть, что с заявления командования Пятого флота об иранских манёврах прошла целая неделя.

Президент США Дональд Трамп Reuters © Jonathan Ernst

«Такое вполне возможно, это обсуждалось в экспертных кругах. Правда, даже если это и так, не думаю, что Трамп будет ради дальнейшего повышения цен на нефть действовать в этом направлении», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Следует отметить, что одновременно с этими событиями состоялся первый успешный запуск Ираном собственного военного спутника. Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя «Касед».

Новость об успешном запуске иранского военного спутника может ещё больше подогреть напряжённость в ирано-американских отношениях, считают эксперты, так как подобные успехи не обрадуют Вашингтон.

«Иран активно развивает свою ракетную программу. Космические достижения — явный показатель успехов ИРИ в этой области. Вообще, учитывая опыт КНДР, Иран тоже может прийти к выводу, что страховкой от американского вторжения является создание межконтинентальных баллистических ракет. Во всяком случае, этого боятся в США», — отметил Асафов.

Эскалация на фоне пандемии

Ирано-американские отношения находятся в кризисе на протяжении последних лет. Заняв пост президента США в 2017 году, Дональд Трамп обвинил Тегеран в тайных попытках продолжить работу над ядерным оружием и нарушить условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Несмотря на то что эти обвинения отрицали не только власти ИРИ, но и эксперты МАГАТЭ, США вышли из ядерной сделки и восстановили антииранские санкции.

Напряжённость в отношениях двух стран достигла пика в начале 2020 года, когда в результате удара ВС США погиб командующий КСИР генерал Касем Сулеймани. В Иране это нападение расценили как прямой акт агрессии.

Удар ВС США по аэропорту в окрестностях Багдада, в результате которого был убит Касем Сулеймани AFP © Iraqui Military

В связи с обострившейся ситуацией американские политики всерьёз обеспокоились, что Трамп может втянуть страну в военный конфликт, напоминают эксперты. Чтобы предотвратить такое развитие событий, конгресс в марте одобрил закон, ограничивающий возможности президента начинать войну с Ираном. Впрочем, в Белом доме пообещали наложить на него вето.

Также по теме «Стражи» нефти: как союзники США увеличивают военное присутствие у берегов Ирана Южная Корея сообщила об отправке военного корабля в район Персидского залива для обеспечения свободы навигации. Ранее об аналогичном…

Вместе с тем Дональд Трамп продолжает регулярно выдвигать обвинения в адрес иранского руководства. Так, в начале апреля политик заявил, что Иран и проиранские силы якобы готовят атаку на американских военнослужащих в Ираке.

По мнению Александра Асафова, такие утверждения не имеют под собой реальных оснований и призваны скорее сформировать у американских избирателей образ внешнего врага. В условиях пандемии, когда система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов, а экономические достижения Трампа сведены на нет карантином, это становится особенно актуально, отмечает аналитик.

«На самом деле Трамп просто пытается найти повод, чтобы выдвинуть обвинения против ИРИ. Сейчас из-за коронавируса в США складывается неблагоприятная экономическая обстановка. А ведь в стране продолжается предвыборная кампания. Поэтому Трампу нужно срочно что-то предпринять, чтобы скрыть свои промахи. Он хочет найти «плохих парней», внешнего противника, понятного для его электората. Пока что пальму первенства в этом вопросе он отдает всё же Китаю, но и от антииранской риторики тоже не отказывается», — считает Асафов.

По мнению эксперта, выпады Трампа против ИРИ могут быть прелюдией для начала большой информационной кампании по нагнетанию напряжённости в регионе.

«Вряд ли Трамп решится начать реальные военные действия против Ирана: скорее всего, он будет действовать так же, как и в случае с КНДР. То есть взвинчивать напряжённость до предела, доходить до угроз военного удара, а потом снижать градус», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Думаю, что заявление Трампа по ситуации в Персидском заливе — это провокация. Вряд ли Иран действительно готов атаковать американских военных. Но Трамп специально преувеличивает опасность, чтобы набрать политических очков. Это старый приём. При этом реального столкновения он, конечно, не хочет. Такая риторика и обмен угрозами продолжатся и дальше», — подытожил эксперт.