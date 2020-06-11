Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon 02:28 Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не …



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