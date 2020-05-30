Матчи в Диснейуорлде для 22 команд: как в НБА могут доиграть сезон

Большинство членов совета управляющих НБА склоняются к тому, чтобы розыгрыш титула после возобновления сезона продолжили 22 команды из 30, сообщают СМИ. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято на следующей неделе. Также рассматривается вариант продолжить регулярный чемпионат с 31 июля, а все матчи провести на территории Диснейуорлда во Флориде.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность доиграть текущий сезон с 22 командами из 30. Об этом сообщили ESPN источники в совете управляющих организации. По их данным, такой вариант завершения чемпионата, прерванного 11 марта из-за пандемии коронавируса, был предложен комиссионером НБА Адамом Сильвером и получил одобрение среди большинства членов совета.

Обсуждение главных вопросов по возобновлению баскетбольного сезона состоялось накануне в пятницу. Участники конференции, среди которых были представители всех клубов НБА, по информации ESPN, решили, что продолжать борьбу могут команды, входящие на данный момент в зону плей-офф, а также те, которым до первой восьмёрки в своей конференции не хватает максимум шести матчей.

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«Мы встаём на сторону Сильвера по этому вопросу. Споры прекратятся. Всем угодить невозможно», — приводит ESPN слова одного из владельцев клубов.

По текущему положению в турнирной таблице выходит, что помимо 16 клубов, которые уже в зоне плей-офф, шансы разыграть титул сохранят «Нью-Орлеан Пеликанс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс», «Финикс Санз» из Западной конференции и единственный представитель Восточной «Вашингтон Уизардс».

Совет управляющих также рассматривал три других возможных варианта продолжения сезона, сообщили СМИ. Предполагалось, что либо восемь лучших на данный момент команд из каждой конференции сразу перейдут к розыгрышу плей-офф, либо борьбу продолжат 20 клубов, либо все члены ассоциации доиграют регулярный чемпионат, который будет сокращён до 72 матчей вместо привычных 82. Сообщалось, что последний из этих сценариев было решено больше не рассматривать как обоснованный.

Возобновлять сезон планируется только через два месяца — ориентировочной датой выбрано 31 июля. Предполагается, что все оставшиеся матчи пройдут в одном месте, а именно в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

Итоговое голосование совета управляющих НБА должно состояться 4 июня. Для того, чтобы решение было принято, за него должны проголосовать хотя бы три четверти владельцев клубов. Судя по тому, что говорят источники американских СМИ, будет выбран вариант с 22 командами, к которому склоняется большинство заинтересованных сторон.

Формат с 22 командами предполагает проведение нескольких матчей регулярного чемпионата и плей-ин — отдельного раунда, в котором будут разыгрываться путёвки в финальную стадию сезона.

На том, что перед плей-офф необходимо провести ещё несколько матчей «гладкого» чемпионата, настаивает профсоюз игроков НБА. Эти игры будут необходимы для того, чтобы лучше подготовиться к заключительной части сезона после перерыва, который может продлиться больше четырёх с половиной месяцев. Также клубы ассоциации надеются с помощью предварительных матчей восполнить свои финансовые потери от остановки сезона.

При этом, по данным опроса, который был проведён среди всех генеральных менеджеров, большинство выступает за возобновление сезона сразу с плей-офф, в котором будут участвовать только 16 команд, занимавших самые высокие места на момент остановки чемпионата. Такое мнение выразили 16 специалистов из 30. Остальные посчитали, что будет лучше дать шанс остальным клубам, которые в марте и апреле могли бы ещё повлиять на ситуацию в турнирной таблице.

По поводу формата проведения плей-офф тоже нет единого мнения. 16 тренеров считают, что ничего менять не нужно, но остальные высказались за идею провести жеребьёвку без деления на конференции, которое теряет смысл, если все оставшиеся матчи пройдут в одном месте. Мнения специалистов также разделились по поводу возможного формата плей-ин, количества матчей регулярного чемпионата, если эти стадии всё-таки будут приняты советом управляющих, и увеличению составов на остаток сезона.