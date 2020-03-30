МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за резкого похолодания

Ранее центр организации дорожного движения предупредил водителей Москвы об опасности выезда на летней резине из-за ожидающейся резкой смены погодных условий.

В МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями, а управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 6:00 до 21:00 30 марта «в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

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