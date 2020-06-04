МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

4 июня 2020     7
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, при проверке запустят электросирены и громкоговорители, а также прервут трансляции теле- и радиоканалов. Тестирование систем пройдет в октябре этого года во всех регионах России.

В МЧС напомнили, что по закону операторы связи и редакции СМИ обязаны передавать экстренную информацию, замещая ей свой эфир. Отмечается, что некоторые элементы систем оповещения были задействованы для того, чтобы сообщить гражданам о мерах предосторожности во время эпидемии коронавируса.

В августе 2019 года вещание федеральных каналов в Москве на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Источник: Лента.Ру

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