«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях

24 апреля 2020     10
«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях

07:34

RT

Согласно данным исследования компании «Медиалогия», в период с 1 января по 21 апреля в социальных сетях более 69 млн раз упоминался коронавирус. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

© Павел Кононов РИА Новости

Существенный рост числа упоминаний отмечен с 18 марта. С этого момента по 21 апреля — порядка 51 млн раз.

В исследовании также приводятся данные упоминаний кризиса и нефти в соцсетях. С 1 января по 21 апреля 6,1 млн раз упоминалась нефть и 8,7 млн раз — кризис.

Для исследования использовались данные из соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях
«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях

07:34 RT Согласно данным исследования компании «Медиалогия», в период с 1 января по 21 апреля в социальных сетях более 69 …


Свободные агенты и ветераны с именем: кем может усилиться «Рубин» после возможного урезания финансирования
Свободные агенты и ветераны с именем: кем может усилиться «Рубин» после возможного урезания финансирования

По информации СМИ, основной спонсор казанского «Рубина» — группа компаний ТАИФ — собирается со следующего сезона сократить финансирование клуба на …


Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса
Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше». Он рассказал ведущим, почему навсегда отказался от секса и …


В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса
В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что коронавирус ни в коем случае не должен использоваться авторитарными государствам в качестве предлога …


Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Цена на нефть Brent выросла в ходе торгов на Лондонской биржей ICE в пятницу, 24 апреля. Об этом свидетельствуют данные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты