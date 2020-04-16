Медики наблюдают 133 тысячи россиян из-за подозрения на коронавирус

В России 133 490 человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

АГН «Москва»

«По состоянию на 13.04.2020 под контролем остаются 133 490 человек», — говорится в сообщении.

Всего в стране проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус.

По данным на 13 апреля, в России выявили 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 заболевших скончались.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что рост числа заразившихся коронавирусом в среднем по стране составляет около 18% в сутки.

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров выразил мнение, что рост числа заражений COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато.