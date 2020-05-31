Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

31 мая 2020     10
Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу и возможное непродление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вредит международной безопасности. Таким образом действия страны оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», — написал Медведев. Публикацией он поделился по итогам совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

США заявили о желании выйти из Договора по открытому небу 21 мая. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

По словам замглавы МИД России Дмитрия Рябкова, подобные заявления вызывают смех и являются лишь сумбурными и нелогичными попытками американских властей объяснить выход из договора.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что касается СНВ-3, США не спешат его продлевать, мотивируя это нежеланием Китая участвовать в переговорах. Рябков заявил, что администрация Белого дома позволит договору истечь. Вашингтон намерен использовать Москву, чтобы втянуть в диалог Пекин, уверен дипломат.

Источник: Лента.Ру

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