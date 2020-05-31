Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу и возможное непродление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вредит международной безопасности. Таким образом действия страны оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», — написал Медведев. Публикацией он поделился по итогам совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

США заявили о желании выйти из Договора по открытому небу 21 мая. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

По словам замглавы МИД России Дмитрия Рябкова, подобные заявления вызывают смех и являются лишь сумбурными и нелогичными попытками американских властей объяснить выход из договора.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что касается СНВ-3, США не спешат его продлевать, мотивируя это нежеланием Китая участвовать в переговорах. Рябков заявил, что администрация Белого дома позволит договору истечь. Вашингтон намерен использовать Москву, чтобы втянуть в диалог Пекин, уверен дипломат.

Источник: Лента.Ру