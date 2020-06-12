Менее жесткий карантин в Петербурге объяснили превосходством над москвичами

12 июня 2020     6
Менее жесткий карантин в Петербурге объяснили превосходством над москвичами

Отсутствие в Санкт-Петербурге во время эпидемии коронавируса столь же жестких ограничений, как в Москве, объяснили превосходством петербуржцев над москвичами. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор города Евгений Елин назвал жителей города более образованными и квалифицированными.

«Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва, — приводит слова Елина Telegram-канал издания “Подъем”. — На наш взгляд, это оправданно. Не потому что мы умнее, а потому что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный».

Поэтому, отметил вице-губернатор, и снятие карантина в Петербурге будет более аккуратным.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве на 12 июня зафиксированы 201,2 тысячи случаев COVID-19, 115,7 тысяч человек выздоровели, 3,1 тысячи скончались. В Санкт-Петербурге, который находится на третьем месте по случаям заражения после Московской области, с начала эпидемии выявлено 19,7 тысяч зараженных, 8,8 тысяч смогли победить болезнь, 520 пациентов умерли.

С 30 марта в Москве действует всеобщий режим самоизоляции, вскоре в столице были введены пропуска. С 12 мая ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах стало обязательным. Пропуска отменили с 9 июня, но маски и перчатки остаются обязательными. В Петербурге с 1 июня ношение средств защиты носит рекомендательный характер, но их также нужно носить в транспорте, магазинах и других местах со скоплением людей.

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Источник: Лента.Ру

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