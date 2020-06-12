Мероприятия «Молодой Гвардии» объединили тысячи россиян в День России

Активисты движения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в День России провели в 68 регионах страны более 100 акций и мероприятий, в которых приняли участие почти семь тысяч человек. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», в рамках мероприятий было роздано более девяти тысяч метров ленточек-триколоров.

В центральном штабе движения, к примеру, прошла четырехчасовая интернет-викторина «О России», ведущие задали свыше 100 вопросов в прямом эфире, а участники отвечали на них у себя на мобильных устройствах через специальную платформу «Кахут». «Сегодня мы, молодое поколение России, имеем все условия для того, чтобы гармонично развиваться, уверенно смотреть в будущее и внести свой вклад в развитие страны», — рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

В Брянске, Екатеринбурге, Иркутске, а также в других регионах России активисты установили таблички с символами и альтернативными названиями городов и регионов, а на официальном сайте МГЕР была создана онлайн карта, где 55 регионам были даны неофициальные названия.

В Сахалинской области активисты МГЕР совершили восхождение на гору Юноны, в Московской области стартовал автопробег, который завершится вечером в Орехово-Зуево, где на жилом доме с помощью проекции появится флаг России, а активисты вместе с жителями исполнят гимн России.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР. Кроме того, во многих городах страны 12 июня отмечается как День города.

Источник: Лента.Ру