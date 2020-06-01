Мещеряков отреагировал на интервью Сёмина: Земля круглая

1 июня 2020     11
Мещеряков отреагировал на интервью Сёмина: Земля круглая

14:28

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков критические высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.

© fclm.ru

«Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сёмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после того как руководство клуба решило не продлевать с ним контракт, критически высказался о работе Мещерякова, а также генерального директора Василия Кикнадзе.

Ранее Сёмин рассказал, когда конфликт с руководством «Локомотива» достиг точки невозврата.

Источник: Россия Сегодня

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