Мещеряков рассказал о задачах Николича в «Локомотиве»

14 мая 2020     6
Мещеряков рассказал о задачах Николича в «Локомотиве»

18:29

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах, которые будут поставленны перед новым главным тренером команды Марко Николичем, который вступит в должность с 1 июня.

© портал fclmnews

«Несмотря на очень тяжёлую ситуацию, которая впереди нас всех ждёт, мы можем говорить о том, что «Локомотив» должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках. Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придётся рассчитывать на собственные ресурсы», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Он отметил, что среди задач нового наставника команды будет работа с воспитанниками академии клуба.

«Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень», — добавил глава совета директоров.

Ранее Мещеряков прокомментировал решение не продлевать контракт Юрием Сёминым.

Источник: Россия Сегодня

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