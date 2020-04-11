Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса

11 апреля 2020     13
Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса

08:42

Международный кубок чемпионов по футболу, летний предсезонный турнир с участием ведущих клубов, отменён из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как отмечается в заявлении организаторов соревнования, выложенном в официальном аккаунте кубка в Twitter, первостепенное значение в сложившихся условиях имею здоровье и безопасность игроков, персонала и болельщиков.

«Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределённость с европейским календарём делают планирование Международного кубка чемпионов неосуществимым», — указывается в коммюнике.

Турнир проводится с 2013 года. В 2019 году победителем стала португальская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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