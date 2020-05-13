МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России

13 мая 2020     12
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел ответило на просьбу лишить аккредитации американские издания The New York Times и Financial Times за статьи о коронавирусе в России. Позицию ведомства объяснила официальный представитель Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

Захарова заявила, что ведомство отказалось от лишения изданий аккредитации, назвав это репрессивными мерами. «Это не наш метод», — подчеркнула она. По ее словам, ведомство всегда отвечает, в первую очередь, словом, которое подкрепляется делом и конкретными шагами.

При этом представитель МИД отметила, что дальнейшие шаги в отношении изданий будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение.

Financial Times ранее написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом в ВОЗ заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

Российские дипломаты объявили материалы фейком и антироссийской пропагандой, а также указали на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны. В связи с ситуацией Россия обратится в ООН к представителю ОБСЕ по свободе СМИ.

В России, по последним данным, выявлено 242 тысячи заболевших в 85 регионах. За весь период в стране от коронавируса скончались 2112 человек, более 48 тысяч выздоровели.

Источник: Лента.Ру

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