МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

13 мая 2020     9
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

20:47

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.

РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.

Захарова уточнила, что 14 мая письма вручат главным редакторам этих газет через российские посольства в Соединённых Штатах и Великобритании.

Как передаёт ТАСС, также Россия обратится к Генеральному секретарю ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ в связи с публикациями средств массовой информации о якобы занижении данных о смертности от COVID-19 в России.

Ранее в МИД России заявили, что статьи западных изданий о коронавирусе в России — это «неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк».

Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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