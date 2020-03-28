МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии

28 марта 2020     19
МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии

27 марта 2020, 23:57

Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом потребовать отмены односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19.

© Global Look Press

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Россия «последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств».

В ведомстве подчеркнули, что в условиях распространения коронавируса вопрос о снятии подобных барьеров приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями.

В МИД заявили, что и международные ограничения, введённые Советом Безопасности ООН, «не должны становиться тормозом в борьбе с пандемией».

«Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств», — отметили в ведомстве.

26 марта Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе обсерватор откроется на базе отдыха «Солнышко»
В Севастополе обсерватор откроется на базе отдыха «Солнышко»

Обсерватор для людей, которых нужно будет изолировать от других, в Севастополе решено организовать на базе отдыха «Солнышко» в посёлке Кача. …


В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса
В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса

В ступило в силу ограничение на прием в Севастополе туристов. В гостиницах до 1 июня разрешено селить только граждан, находящихся в …


США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом
США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило …


Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса. Памятка опубликована на сайте ведомства в субботу, 28 марта. Для того, …


МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии
МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии

27 марта 2020, 23:57 Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты