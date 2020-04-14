МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях.

РИА Новости

Она рассказала, что об этом посольству России в Вашингтоне сообщили в Госдепе, при этом «подробностей не привели».

Захарова заявила, что российской стороне сообщили только, что «в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника».

В настоящий момент, как сообщает представитель МИД, реализация этой программы «в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии».

Захарова отметила, что принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей, и «до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании».

Также в российское посольство поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних граждан России, которые принимали участие в других американских учебных или ознакомительных программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что российский МИД «не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США», реализация этих программ «ни с кем не согласовывалась», они осуществлялись «втайне от российских властей».

Ранее российский кабмин установил порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.