МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

14 апреля 2020     15
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

19:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях.

РИА Новости

Она рассказала, что об этом посольству России в Вашингтоне сообщили в Госдепе, при этом «подробностей не привели».

Захарова заявила, что российской стороне сообщили только, что «в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника».

В настоящий момент, как сообщает представитель МИД, реализация этой программы «в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии».

Захарова отметила, что принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей, и «до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании».

Также в российское посольство поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних граждан России, которые принимали участие в других американских учебных или ознакомительных программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что российский МИД «не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США», реализация этих программ «ни с кем не согласовывалась», они осуществлялись «втайне от российских властей».

Ранее российский кабмин установил порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Роспотребнадзор потребовал провести все пасхальные богослужения без прихожан
Роспотребнадзор потребовал провести все пасхальные богослужения без прихожан

На Страстной неделе и в Пасху храмы будут закрыты для прихожан. Все богослужения верующие смогут увидеть по телевизору или в …


Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ
Прокуратура требует от мошенницы возместить материальный ущерб ветерану ВОВ

Более 520 тысяч рублей – такой ущерб своими действиями нанесла мошенница жительнице Севастополя 1927 года рождения, ветерану Великой Отечественной войны …


Михаил Развожаев посетил обсерватор на базе отдыха «Изумруд»
Михаил Развожаев посетил обсерватор на базе отдыха «Изумруд»

В пансионате сейчас находятся пациенты и медицинский персонал городской больницы им. Даши Севастопольской, куда доставили больного ОРВИ, а потом у …


В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом

19:27 В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного …


МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

19:40 Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты