Михаил Боярский заявил о романтизации эпохи 1950-х

21 мая 2020     8
Михаил Боярский заявил о романтизации эпохи 1950-х

20:00

Российский актёр, певец Михаил Боярский заявил о романтизации эпохи 1950-х годов, нашедшей отображение в сериале «Чёрная кошка».

© kino-teatr.ru

«Эта эпоха уже романтизирована. С «гибельным восторгом», как говорил Владимир Высоцкий, герои стараются хорошо одеться даже когда идут грабить банк. Сюжет «Чёрной кошки», как и «Крёстного отца», основан на реальных событиях. Данная история — не выдумка. Именно по этой причине к таким сюжетам будут возвращаться, анализируя откуда эта зараза взялась, как с ней бороться», — отметил Боярский в комментарии для RT.

В «Чёрной кошке» артисту досталась роль Виктора Аркадьевича, отца одного из участников банды.

Исполнивший в сериале главную роль Игорь Петренко подчёркивает, что для него эта лента — не про деятельность банды, а про людей, которые вернулись домой с войны в разрушенных дом.

«После войны было очень много поломанных судеб, здания разрушены, нужно было начинать строить. Мне кажется, что люди, вернувшиеся в этой эйфории, не понимали, что жизнь теперь будет складываться совсем по-другому», — пояснил Петренко.

Показ сериала «Чёрная кошка» начнётся на телеканале «Россия 1» 25 мая.

Источник: Россия Сегодня

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