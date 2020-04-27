Министр предупредил Путина о самом жарком лете за всю историю

Лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю, предупредил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в регионах. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.

«И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть анормально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», — сказал Кобылкин.

Источник: Лента.Ру