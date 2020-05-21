Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда откроются базы московских клубов РПЛ и как они будут работать в ближайшее время.

РИА Новости

«Базы сейчас, естественно, стоят пустые. Для того чтобы их открыть, мы разработали стандарт, основанный на регламенте РПЛ. Это такой жёсткий стандарт, который мы разработали. Он утверждён, согласован с Роспотребнадзором. Следующий шаг по пути открытия баз — постановление губернатора. В ближайшее время на основе этого стандарта можно будет открывать тренировочные площадки», — приводит слова министра «Р-Спорт».

По словам Терюшкова, после открытия баз все футболисты должны будут пройти тестирование на коронавирус. При этом им придётся жить по одному в номере. Также нельзя будет пользоваться бассейном и закрытыми игровыми залами. Все обязаны будут носить маски.

Ранее футболисты и тренеры «Спартака» сдали тесты на коронавирус.