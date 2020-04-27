Министр здравоохранения Испании не верит в возобновление футбольного сезона до лета

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья высказал мнение, что не стоит ожидать возобновления футбольного сезона раньше наступления лета.

«Сейчас было бы безрассудно говорить, что профессиональный футбол вернётся до лета. Мы будем продолжать следить за эволюцией вируса, и рекомендации, которые мы будем давать, покажут, как различные виды деятельности могут вернуться к новой нормальной жизни», — приводит слова Ильи Associated Press.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет принуждать своих футболистов к возвращению на поле.