Министры здравоохранения России и Армении обсудили пандемию

6 июня 2020     15
Министры здравоохранения России и Армении обсудили пандемию

11:20

Главы Министерств здравоохранения России и Армении Михаил Мурашко и Арсен Торосян обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения России.

«Обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Российский министр в ходе переговоров сообщил о выходе новой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 и о регистрации новых препаратов российского производства для лечения коронавируса.

В свою очередь глава Минздрава Армении рассказал, что наступление лета и повышение температуры воздуха в республике выше 30 градусов не повлияло положительно на динамику распространения вируса.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в стране.

Источник: Россия Сегодня

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