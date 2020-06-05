Минюст подтвердил законность указов Собянина

Министерство юстиции России признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, введенные в ряде регионов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет об указах региональных властей, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина, изданных в период эпидемии COVID-19. Минюст пришел к выводу, что ограничительные меры были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Кроме того, одновременно с ограничениями, в каждом субъекте России проводилась полномасштабная государственная поддержка наиболее уязвимых сфер экономики и материальная поддержка широких категорий граждан.
«Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь», — сказано в сообщении министерства.
В ведомстве обратили внимание также на то, что комплекс мер, введенных в России, соответствует мировому опыту. Так, в ряде государств, включая Германию, США, Италию и Францию, ограничения даже превосходили «по степени воздействия» российские и были признаны иностранными судами правомерными.
2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период эпидемии коронавируса.
В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 212,5 тысячи выздоровели, 5528 скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Источник: Лента.Ру