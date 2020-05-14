Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании на случай ЕГЭ в августе

Минобрнауки России готовится к сценарию приёмной кампании на случай переноса Единого госэкзамена на август. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев в эфире Первого канала.

РИА Новости

«Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под которую вузы свои локальные документы принимают», — приводит его слова РИА Новости.

Афанасьев выразил надежду, что ЕГЭ начнётся не позднее 1 сентября.

Ранее Минпросвещения приняло решение перенести ЕГЭ на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

Рособрнадзор предложил провести экзамен с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа.