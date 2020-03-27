Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

07:10

Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей на предстоящую нерабочую неделю.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве не считают наличие в марте и апреле нерабочих дней основанием для снижения зарплаты.

Уточняется, что зарплата должны быть выплачена в обычном, а не повышенном размере.

Ранее стало известно, что Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.

Источник: Россия Сегодня