Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

27 марта 2020     7
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

07:10

Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей на предстоящую нерабочую неделю.

© kate.sade / unsplash.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве не считают наличие в марте и апреле нерабочих дней основанием для снижения зарплаты.

Уточняется, что зарплата должны быть выплачена в обычном, а не повышенном размере.

Ранее стало известно, что Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.

Источник: Россия Сегодня

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