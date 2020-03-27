Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

07:10
Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей на предстоящую нерабочую неделю.© kate.sade / unsplash.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ведомстве не считают наличие в марте и апреле нерабочих дней основанием для снижения зарплаты.
Уточняется, что зарплата должны быть выплачена в обычном, а не повышенном размере.
Ранее стало известно, что Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.
Источник: Россия Сегодня