Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу

1 апреля 2020     19
Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу

16:59

Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.

РИА Новости

Отмечается, что Минздрав проводит ежедневный мониторинг ситуации с распространением коронавируса в стране и готовности системы здравоохранения.

«Ситуация оценивается нами как удовлетворительная», — приводит пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения России Владимира Уйбы.

Сообщается, что во всех субъектах федерации созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, также разработаны планы по противодействию распространению коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

Источник: Россия Сегодня

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