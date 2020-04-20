Минздрав заявил о наличии хорошей базы для диагностики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна имеет хорошую базу для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

РИА Новости

«Российская система имеет хорошую базу для диагностики и хорошую базу коечного фонда, достаточно приличную. Почему сегодня так широко обсуждается: дополнительные койки разворачиваются, перепрофилируются койки и так далее», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с этим он отметил, что некоторое время назад звучала критика избыточности «коечной мощности».

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