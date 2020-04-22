Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

22 апреля 2020     15
Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

18:45

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.

globallookpress.com

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства России предостерёг от ситуаций «одно лечим, а другое калечим».

«Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжёлыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин подчеркнул недопустимость ситуаций, когда гражданам отказывают в медицинском обслуживании.

«Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависит жизнь и здоровье тысяч людей», — добавил премьер.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы заявили о бесперебойном оказании помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Источник: Россия Сегодня

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