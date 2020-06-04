Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

4 июня 2020     20
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

12:55

Практику госзакупок у иностранных поставщиков необходимо менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

РИА Новости

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.

По его словам, российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной.

Мишустин отметил, что рассматриваемый на заседании пакет законов вводит обязательные квоты на закупки российских товаров — правительство получит право устанавливать объёмы закупок по отраслевому принципу. 

Источник: Россия Сегодня

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