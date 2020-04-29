Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

29 апреля 2020     13
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Действие пропусков москвичей для передвижения по городу продлится автоматически. Об этом «Говорит Москва» сообщили в оперштабе по коронавирусу.

Источник: Лента.Ру

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