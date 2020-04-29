Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Действие пропусков москвичей для передвижения по городу продлится автоматически. Об этом «Говорит Москва» сообщили в оперштабе по коронавирусу.

В Каче хотят создать музей авиационной техники Концепцию музея авиационной техники разработали в Каче – легендарном поселке авиаторов. На его строительство необходимо 600 миллионов рублей. Анатолий Петрович …



Екатерина Алтабаева рассказала о результатах своего теста на коронавирус Тест на коронавирус нового типа добровольно прошла член Совета Федерации Екатерина Алтабаева. После участия в Москве в апрельском заседании верхней …



В Крыму определились с перечнем предприятий, которые заработают с 1 мая Сегодня на портале органов власти республики Крым будет опубликован перечень предприятий, которые смогут работать с 1 по 12 мая. Его …



В Севастополе ветром сорвало уличные украшения к 9 мая На проспекте Октябрьской Революции падают на дорогу элементы украшений к 9 мая. Случайные прохожие поднимают конструкции и относят на обочины. …

