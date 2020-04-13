Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска

Москвичам объяснили, какое наказание грозит за отсутствие цифрового пропуска. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») грозит гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.
С 9 апреля подобные меры начали применять в отношении нарушителей, которые являются носителями коронавируса и которых врачи обязали остаться дома и соблюдать карантин.
Партнер юридической фирмы «Косенков и партнеры» Константин Суворов считает, что эвакуировать «в показательных целях» будут и обычных водителей без цифровых пропусков.
При этом некоторым гражданам не нужно оформлять пропуска. Речь идет о судьях, адвокатах, нотариусах и помощниках всех этих категорий, журналистах, частных охранниках, военнослужащих, а также государственных и муниципальных служащих.
Как рассказали источники изданию, в полицию Москвы пока не поступало указаний о том, как и с помощью каких технических средств будут контролировать соблюдение гражданами указа о пропусках с 15 апреля.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру