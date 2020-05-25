Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

25 мая 2020     14
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственный торговли, а затем сферы бытовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для экономики особенно важна непродовольственная торговля, так как в ней занято большое количество людей и она считается ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

Ефимов пояснил, что несмотря на разрешение на работу промышленности, закрытие непродовольственный торговли существенно ограничивает ее возможности. «Промышленности невыгодно работать “на склад”, ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — рассказал заммэра.

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Следующим шагом ослабления мер станет открытие сферы бытовых услуг: в ней занято традиционно наибольшее количество малых предприятий, также она очень влияет на жизнь в городе. «Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — заключил Ефимов.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа МФЦ «Мои документы» и каршеринга. С 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства.

По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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Источник: Лента.Ру

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