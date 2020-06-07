Мост в российском регионе обрушился после проливных дождей

7 июня 2020     15
Мост в российском регионе обрушился после проливных дождей

Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае обрушился после проливных дождей. Об этом сообщается на сайте МВД России по Красноярскому краю.

Разрушение произошло на 65 километре автодороги Партизанское–Мина. Часть моста упала в реку, из-за чего движение по нему было временно приостановлено. В результате никто не пострадал.

На данный момент на месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД. Отмечается, что сообщение с пятью населенными пунктами, которые мост связывал с селом Партизанское, осуществляется через Манский район по автодороге Саяны–Выезжий Лог.

В апреле мост обрушился в другом российском регионе — Приморском крае. Он не выдержал тяжести проехавшей по нему фуры. В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США
В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США

Сенатор Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на ошибки, совершенные Вашингтоном в других странах за последние …


Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей
Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже более пяти миллионов жителей столицы пользуются общественным транспортом. Об этом сообщает РИА Новости. …


В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации …


Фигуристы Алиев и Самарин проверились на COVID-19
Фигуристы Алиев и Самарин проверились на COVID-19

08:53 Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин проверились на коронавирус. © РИА Новости Их тесты дали отрицательный результат, поэтому с …


В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19 за сутки

08:58 В Новосибирской области за сутки выявили 105 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по противодействию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты