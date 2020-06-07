Мост в российском регионе обрушился после проливных дождей

Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае обрушился после проливных дождей. Об этом сообщается на сайте МВД России по Красноярскому краю.

Разрушение произошло на 65 километре автодороги Партизанское–Мина. Часть моста упала в реку, из-за чего движение по нему было временно приостановлено. В результате никто не пострадал.

На данный момент на месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД. Отмечается, что сообщение с пятью населенными пунктами, которые мост связывал с селом Партизанское, осуществляется через Манский район по автодороге Саяны–Выезжий Лог.

В апреле мост обрушился в другом российском регионе — Приморском крае. Он не выдержал тяжести проехавшей по нему фуры. В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: Лента.Ру