Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступит на виртуальном Глобальном саммите по вакцинам, проведение которого запланировано на 4 июня. Об этом сообщили в Минздраве.

globallookpress.com

«Запланировано выступление министра на глобальном саммите по вакцинам», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не будет представлена на высшем уровне на данном саммите.

В начале мая британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам, который проводится с целью обеспечения финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на 2021—2025 годы.