МВД возбудило дело после ДТП под Красноярском с тремя погибшими

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с легковым автомобилем, в результате которого трое пассажиров погибли и ещё пять человек пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

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«Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли три человека», — говорится в заявлении пресс-службы.

Уголовное дело завели по п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель автомобиля, не имевший права на управление транспортным средством, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины и въезд в магазин, в результате чего три человека погибли и пятеро пострадали.