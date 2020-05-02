МВФ выделит Эквадору $643 млн для борьбы с коронавирусом

В марте глава Национальной федерации промышленных палат Эквадора Пабло Самбрано заявил , что примерно 80% производства страны парализовано из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что кредит предоставлен Эквадору на 5 лет под 1,05% годовых.

«МВФ одобрил кредит в размере 643 млн долларов для удовлетворения потребностей, связанных с пандемией», — цитирует ТАСС сообщение министерства здравоохранения страны.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение одобрить запрос Эквадора о предоставлении финансовой помощи в размере $643 млн.

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