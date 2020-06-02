На газоне в Петербурге нашли мину времён Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге на газоне рядом с жилым домом на Шлиссельбургском проспекте нашли миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.

РИА Новости

«Сообщение об обнаружении предмета, напоминающего снаряд, поступило в 16:00 в понедельник. Очевидцы рассказали, что он лежит на газоне у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте», — приводит заявление Росгвардии kp.ru.

Взрывотехники прибыли на место и обследовали находку. Оказалось, что это ржавая 81-миллиметровая мина.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Пушкинском районе Петербурга нашли артиллерийский снаряд.