На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар

13 июня 2020     14
На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар

00:46

На наземном стационарном объекте газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв сжиженного газа с последующим возгоранием, в результате пострадали четыре человека, сообщили в МЧС России.

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«В 21:56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Предположительно, произошёл взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте ёмкостью 100 куб. м с последующим горением», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В МЧС добавили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

При этом сохраняется угроза распространения пожара на другие ёмкости.

На месте ЧП работают 11 единиц пожарной и специальной техники, для тушения возгорания готовятся задействовать вертолёт Ми-8.

В мае один человек пострадал в результате взрыва газового баллона на судостроительном предприятии во Владивостоке.

Источник: Россия Сегодня

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