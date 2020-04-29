На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов

29 апреля 2020     11
На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов

01:31

Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

По его словам, подразделения РХБЗ, помимо мест дислокации воинских формирований, продезинфицировали ряд гражданских объектов. В том числе за две последние недели проведена спецобработка более 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В мероприятиях задействованы порядка 1200 военнослужащих и около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ», — рассказал он.

Дворников добавил, что работа по дезинфекции продолжается в разных регионах юга России и на российских базах за рубежом.

Ранее сообщалось, что коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче

По состоянию на вечер 28 апреля, в Вооруженных силах России насчитывается 960 человек, зараженных коронавирусом. О них говорится в ежедневном …


Создание российского ядерного двигателя для дальнего космоса приостановили
Создание российского ядерного двигателя для дальнего космоса приостановили

«Роскосмос» приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поргал госзакупок. Причиной приостановки …


Умер великий магистр Мальтийского ордена
Умер великий магистр Мальтийского ордена

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на …


К номинации на «Оскар» впервые допустят выпущенные онлайн фильмы
К номинации на «Оскар» впервые допустят выпущенные онлайн фильмы

Американская академия кинематографических искусств и наук из-за пандемии коронавируса изменила правила отбора фильмов на премию «Оскар» в 2021 году. Об …


В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU. Инцидент произошел во дворе дома № 51а …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты