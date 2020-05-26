На короткой дистанции: возможна ли в США новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений

В США на прошедших выходных, совпавших с праздниками по случаю Дня поминовения, было зафиксировано большое количество нарушений социальной дистанции. Об этом сообщают американские СМИ. Люди массово вышли отдыхать на пляжи, в парки и другие общественные места. При этом Соединённые Штаты по-прежнему занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса. Эксперты считают, что поспешные действия по снятию ограничений могут привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в США и вызвать вторую волну COVID-19.

В прошедшие выходные в США большое количество граждан вышли на пляжи и в общественные места, нарушая существующий режим социального дистанцирования. Этот уикенд совпал с Днём поминовения — национальным праздником, традиционно знаменующим в США начало летнего сезона.

Американские СМИ сообщают, что скопление людей наблюдалось на пляжах и улицах в Лос-Анджелесе, курортном городе Дейтона-Бич в штате Флорида, Хьюстоне, а также в других городах штатов в регионе Мексиканского залива и Западного побережья США.

Напомним, на протяжении мая власти различных американских штатов в разной степени ослабляли санитарные ограничения и режимы самоизоляции, введённые из-за пандемии COVID-19. При этом гражданам рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Однако в прошедшие выходные американцы массово нарушали эти ограничительные меры. Так, мэру техасского города Хьюстон Сильвестру Тёрнеру пришлось привлечь пожарные службы города, чтобы предотвратить скопления больших групп граждан в общественных местах без масок. На этот шаг он был вынужден пойти после того, как 24 мая в городские службы поступило более 250 жалоб о большом скоплении людей, сообщает Reuters.

При этом ранее Тёрнер поддерживал ослабление ограничительных мер и заявлял, что городские власти не будут принуждать рестораны ограничивать количество посетителей до 50%, а бары — до 25%, как это ранее было установлено властями штата.

Пляжные протесты

Граждане США повсеместно вышли на прогулки и заполонили пляжи, несмотря на продолжающийся рост числа умерших от коронавируса в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, число летальных случаев, вызванных COVID-19, в США приближается к 100 тыс. По этому показателю США занимают первое место в мире. Лидируют Соединённые Штаты и по количеству заболевших — более 1,6 млн подтверждённых случаев.

На данный момент все 50 штатов в той или иной мере ослабили ограничения, введённые ранее из-за распространения коронавируса. При этом отдельные регионы сохраняют индивидуальные меры, например запреты на работу ресторанов и парикмахерских в штатах Нью-Йорк и Иллинойс.

Пляж Хантингтон, Калифорния, День поминовения Reuters © Patrick T. Fallon

Ограничения были ослаблены, несмотря на то что в целом ряде регионов страны сохраняется тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Так, по данным Reuters, рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в 11 штатах: Алабаме, Арканзасе, Миннесоте, Северной Дакоте, Висконсине, Нью-Гэмпшире, Мэриленде, Мэне, Неваде, Юте и Вирджинии.

Согласно прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отметки в 100 тыс. смертельных исходов Америка достигнет к 1 июня.

Местные власти обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры социального дистанцирования и носить средства индивидуальной защиты, однако во многих случаях эти просьбы вызывают насмешки со стороны пользователей в соцсетях и демонстративные протесты.

Так, после выходного Дня поминовения в СМИ тиражировалась видеозапись с пляжной вечеринки на берегу озера Озарк в штате Миссури, где от коронавируса скончались 686 заболевших. На видео большое количество отдыхающих весело проводят время в бассейне яхт-клуба, окружённого судами.

«Никой озабоченности COVID у озера на Озарках», — написал в своём Twitter опубликовавший видео журналист Скотт Пасморе.

Похожая ситуация наблюдалась в городе Дейтона-Бич, где для разгона стихийной пляжной вечеринки пришлось вызывать полицию. Шериф округа позднее заявил, что к такой ситуации привело неравномерное снятие ограничений: из-за отсутствия других занятий множество жителей региона собрались на пляже.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что причиной подобных акций является традиция радикального индивидуализма, распространённая среди американцев.

«В каждой стране просматриваются некоторые особенности поведения граждан. Например, немцы и северные европейцы более законопослушны, поэтому в сложившейся ситуации отличились самодисциплиной. В свою очередь, американцы более свободолюбивы, поэтому им труднее даётся соблюдение режима ограничений», — пояснил эксперт.

Однако тяга к выражению личной свободы привела к ухудшению ситуации с распространением болезни в США, отметил эксперт. Предотвращение инцидентов, которые могут привести к появлению новых очагов заболевания, находится в ведении местных властей, отметил Юрий Рогулёв.

«США — федеративное государство. Дальнейшие действия по борьбе с коронавирусом в значительной степени определяются местными властями, властями штатов. Одни штаты сейчас справляются лучше, другие хуже. Но ситуация может измениться. Сейчас трудно предугадать, какие штаты быстрее будут переходить к нормальной жизни, а какие медленнее», — добавил политолог.

По словам бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, при нынешней интенсивности процесса распространения COVID-19 в США есть все основания предположить, что прошла достаточно серьёзная контаминация между невыявленными случаями.

«Скорее всего, подобные случаи с массовым скоплением людей на улицах могут привести к росту распространения коронавируса. К сожалению, в результате неуправляемости этого процесса могут пострадать люди, которые могли бы остаться вне этих процессов, если бы соблюдали режимы социального дистанцирования и самоизоляции», — отметил в беседе с RT Онищенко.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, позиция Трампа относительно COVID-19 оказывает влияние на поведение американцев.

«Безусловно, то, что Трамп скептически относится к эпидемиологическим мерам безопасности, негативно сказывается на ситуации», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Раннее открытие

Напомним, что президент США Дональд Трамп 21 мая заявил, что власти не будут повторно закрывать страну в случае второй волны заболеваний коронавирусом.

В ходе визита на завод компании Ford в Мичигане Трамп допустил возможность второй волны COVID-19 и добавил, что власти будут «тушить очаги» распространения инфекции.

Дональд Трамп обращается к ветеранам по случаю Дня поминовения Reuters © Leah Millis

Однако медицинские эксперты, включая членов рабочей группы Белого дома, не согласны с видением Трампа.

Так, главный эпидемиолог страны доктор Энтони Фаучи заявил, что вторая волна распространения вируса неизбежна и что COVID-19 продолжает оставаться очень заразным и будет проявляться в разных регионах США ещё долгое время.

Сомнения в том, что власти страны не будут вводить ограничительные меры в случае второй волны вируса, выразила и координатор президентской рабочей группы по коронавирусу доктор Дебора Бёркс.

В интервью каналу ABC News, которое вышло в эфир перед Днём поминовения, она заявила, что трудно сказать, прав ли президент Трамп, говоря, что в стране не придётся повторно вводить карантин.

«Трудно сказать. Я ориентируюсь на фактические данные и в настоящее время занимаюсь сбором информации о том, могут ли губернаторы, штаты и сообщества безопасно снять ограничения. Необходимо организовать широкомасштабное превентивное тестирование и продолжать его проводить, от этого будет зависеть, сможет ли страна избежать карантина осенью», — подчеркнула Бёркс.

При этом она особо отметила, что все медицинские службы и организации США уже сейчас готовятся к новым вспышкам коронавируса.

«Хочу прояснить для американского народа: мы готовимся к потенциальной осенней волне эпидемии, запасаемся средствами индивидуальной защиты и аппаратами ИВЛ, а также прилагаем все усилия для разработки лечения и вакцины. Таким образом, если вирус вернётся с новой силой, мы будем готовы», — приводит её слова канал ABC News.

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, необходимость держать страну в карантине чрезвычайно тяготит Дональда Трампа, так как всё сильнее подрывает его шансы на переизбрание.

«До вируса в Штатах был стабильный экономический рост, который достигал 4% ВВП и являлся основой для победы Трампа на президентских выборах 2020 года. Сегодня эта основа уходит из-под его ног, поскольку коронавирус негативно повлиял на американскую экономику», — пояснил эксперт.

По словам Константина Блохина, Демпартия США нашла довольно сильный рычаг давления на президента, обвиняя его в ухудшающейся экономической обстановке в стране.

«Трамп сейчас пытается вдохнуть новую жизнь в американскую экономику. Однако это может привести к негативным последствиям, стимулировать вторую волну вируса. В данном случае было бы лучше разобраться с вирусом раз и навсегда, чем готовиться ко второй волне», — отметил эксперт.

По мнению Блохина, результаты пандемии уже отразились на шансах Трампа переизбраться.

«Поэтому сейчас он усиливает внешнеполитические действия, пытается перевести стрелки на Китай, заполнить информационный фон выходом из Договора по открытому небу, чтобы отвлечь внимание общественности от своих промахов и критики демократов», — подытожил эксперт.