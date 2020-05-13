На Кубани начнут принимать туристов

Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

При этом курортный сбор с отдыхающих не будет взиматься до 1 января 2021 года. Кроме того, с 23 мая пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. «Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится», — написал Кондратьев.

Также с 23 мая возобновят работу все предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров до 400 квадратных метров.

Карантин на Кубани был введен 31 марта, жителям региона вынесли полный запрет на передвижение по территории края и пешком, и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменили на режим самоизоляции до 18 апреля, однако 17 апреля губернатор вновь сообщал о продлении карантина. 10 мая Кондратьев объявил карантин до 23 мая.

По данным на 13 мая, в Краснодарском крае зафиксировано 2126 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе вылечились 697 пациентов, а умерли 22.

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Источник: Лента.Ру