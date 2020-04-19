На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на Porsche

19 апреля 2020     15
На службе «для избранных» в храме у Кремля молились прихожане на Porsche

На пасхальной службе «для избранных» в храме напротив Кремля, на которой заметили актера Ивана Охлобыстина, молились зажиточные прихожане. Об этом сообщило издание Baza.

По его данным, на службе в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках находилось около 60 человек, среди которых были люди на машинах представительского класса, в том числе Porsche. На службе заметили Охлобыстина с семьей, один из членов которой недавно переболел коронавирусом. Мероприятие, по информации Baza, охраняла полиция.

По словам служительницы церкви, вход для обычных людей на службу был закрыт. «Своим» заранее оформили «спецпропуска по спискам», однако она подчеркнула, что речь идет только о работниках храма и членах их семей. В общей сложности, по ее словам, на службе присутствовали 10-15 человек.

Русская православная церковь (РПЦ) в апреле после рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть храмы города для прихожан и проводить службы только при участии клира. В мэрии столицы отказались комментировать ситуацию вокруг пасхальной службы, однако заявили, что давали РПЦ «лишь рекомендации» по поводу проведения церковных служб, а не запрещали их.

Источник: Лента.Ру

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