На Ставрополье рассказали о ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

РИА Новости

По его словам, ещё 53 жителя Ставропольского края заболели коронавирусной инфекцией за сутки.

«Мы вправе надеяться на скорейшую разработку вакцины, на выработку естественного иммунитета, на ослабевание вируса по другим причинам. Но пока всё это — то, что произойдёт в будущем», — приводит Newstracker.ru слова губернатор.

В этой связи он напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры.

Всего на Ставрополье на сегодняшний день зарегистрирован 1781 случай заболевания, в том числе заражены 162 ребёнка. В тяжёлом состоянии находятся 22 пациента, ещё 131 — в средней степени тяжести.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская прокомментировала ситуацию с коронавирусом на полуострове.