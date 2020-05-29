На Украине ГБР провело более 20 обысков в налоговой службе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело более 20 обысков в налоговой службе страны.

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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Государственным бюро расследований… проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях», — говорится в заявлении.

Предполагается, что сотрудники налоговой службы, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость.

По версии правоохранительных органов, это было частью схемы, целью которой являлось уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В феврале сообщалось, что Госдепартамент США планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.