На Украине ГБР провело более 20 обысков в налоговой службе

29 мая 2020     8
На Украине ГБР провело более 20 обысков в налоговой службе

05:56

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело более 20 обысков в налоговой службе страны.

© dbr.gov.ua

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Государственным бюро расследований… проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях», — говорится в заявлении.

Предполагается, что сотрудники налоговой службы, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость.

По версии правоохранительных органов, это было частью схемы, целью которой являлось уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В феврале сообщалось, что Госдепартамент США планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.

Источник: Россия Сегодня

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