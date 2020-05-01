На Украине коронавирус подтвердили у более 2 тысяч медиков

На Украине к настоящему времени коронавирус уже подтверждён у более 2,1 тыс. медицинских работников.
Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Всего на Украине подтверждён 10861 случай коронавируса, в том числе 455 случаев за последние сутки.
«В частности, болезнь подтверждена у 754 детей и 2 154 медиков», — заявили в центре.
Ранее Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня