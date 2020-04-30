На Украине сообщили об отключении атомного блока Ровенской АЭС

30 апреля 2020     7
На Украине сообщили об отключении атомного блока Ровенской АЭС

08:30

Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус сообщил об отключении «атомного блока №3» Ровенской АЭС.

РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Геруса на его странице в Facebook.

По его словам, 29 апреля в 20:05 атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт был отключён от сети после срабатывания автоматики.

«Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Ещё несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас», — написал он. 

По его словам, неработающие блоки «Энергоатома» будут замещены блоками угольных электростанций.

В феврале пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.

Также в «Энергоатоме» заявляли, что в ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.

Источник: Россия Сегодня

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